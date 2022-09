Nascido em Penalva do Castelo, Vítor Aguiar e Silva era professor da Universidade do Minho desde 1982, onde foi vice-reitor até 2002. Escritor e poeta, é autor de ‘Teoria da Literatura’ (1967), ‘Notas Sobre o Cânone da Lírica Camoniana’ (1968) e ‘A Estrutura do Romance’ (1974). Venceu o Prémio Camões em 2020. Na altura desta distinção, o júri destacou a "importância transversal da sua obra ensaística". Morreu no domingo, aos 82 anos.