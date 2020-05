Músico, compositor, recolhedor de música tradicional portuguesa, nasceu em Monsanto, Idanha-a-Nova, e entrou para o Coro da Juventude Musical Portuguesa em 1973. No ano seguinte começou a dedicar-se à música tradicional.



Fundou os grupos Almanaque, Ronda dos 4 Caminhos, Maio Moço e Banda do Reino. O corpo estará esta segunda-feira na igreja de Vale de Figueira e será cremado no cemitério do Feijó, Almada, pelas 14h00.