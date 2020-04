Com ligações estreitas à Académica de Espinho, na cidade que o viu nascer, Vladimiro Brandão distinguiu-se no FC Porto.Foi o primeiro treinador da secção de hóquei em patins dos azuis-e-brancos e fê-lo com especial brilho: conquistou três títulos nacionais, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça das Taças.‘Descobriu’ Vítor Hugo, um dos melhores hoquistas portugueses de sempre. Morreu esta terça-feira, aos 84 anos.