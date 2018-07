Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vlatko Ilievski (1985-2018)

Cantor representou a Macedónia no seu país.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Skopje e aos 12 anos começou a tocar guitarra e a cantar em bandas de garagem. Aos 15 anos integra a banda rock Morality.



Sete anos depois, em 2007, inicia uma carreira a solo e em 2011 representa o seu país, com o tema Rusinka, no Festival da Eurovisão. Além da música, brilhou também como ator.



Quatro dias após festejar o seu 33º aniversário foi encontrado morto no seu carro. A causa da morte ainda está por apurar.