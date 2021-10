O ex-futebolista e treinador escocês Walter Smith, que foi também selecionador da Escócia e presidente do Glasgow Rangers, morreu ontem aos 73 anos.Como treinador do Rangers venceu 10 campeonatos, 5 Taças da Escócia e 6 Taças da Liga, além de ter conduzido o clube à final da Taça UEFA, em 2008 (perdeu com o Zenit).Foi ainda adjunto de Alex Ferguson no Man. United e também na seleção escocesa, no Mundial de 1986.