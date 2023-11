Amiga de Karol Wojtyla, que veio a ser o Papa João Paulo II e que ela descreveu como "esperança cristã no meio das trevas", Póltawska foi internada com o n.º 7709 no campo nazi de Ravensbrück e cobaia em experiencias médicas, tendo descrito em livros esses tempos negros. Formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria, com trabalho na área das chamadas ‘crianças de Auschwitz’. A sua cura de um cancro, aos 41 anos, foi um dos milagres que levaram João Paulo II a canonizar o Padre Pio. Morreu a dias de completar os 102 anos.