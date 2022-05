Antigo guarda-redes brasileiro, teve passagens, entre as décadas de 1960 e 80, pelo Fluminense, Botafogo e seleção brasileira.No ‘escrete’ foi titular por sete vezes, tendo sofrido três golos repartidos por cinco vitórias, um empate e uma derrota. Como treinador de guarda-redes foi campeão do Mundo com o Brasil em 1994 e esteve presente nas edições de 1998 e 2006.Conhecido como o ‘goleiro da camisa amarela’, morreu de causas não avançadas.n