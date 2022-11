Tinha uma forma especial de tocar guitarra - batia nas cordas em vez de as ‘puxar’.

Em 1975, foi um dos fundadores dos Dr. Feelgood, banda inglesa de rock’n’roll, ainda no ativo, que teve êxitos estrondosos como ‘Milk and Alcohol’, ‘Down at the Doctors’, ‘Roxette’ ou ‘Back in the Night’.Também foi ator: em ‘A Guerra dos Tronos’ era Ilyn Payne, que decapitou Ned Stark, uma das figuras centrais da série.

Wilco Johnson morreu aos 75 anos.