Conhecido como ‘o pequeno general’, foi considerado um dos melhores jogadores belgas da história, tendo-se sagrado campeão por três épocas consecutivas pelo Standard de Liège (1968/69, 1969/70 e 1970/71). Foi ainda quarto classificado na Bola de Ouro de 1980, conquistada pelo alemão Rummenigge. Nesse ano, foi o principal ‘arquiteto’ da qualificação da Bélgica para a final do Europeu, no qual perderam por 2-1 com a Alemanha.