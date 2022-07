Nasceu pobre no Alabama. O pai vendia whiskey contrafeito. Em 1959, foi para San Diego trabalhar numa barbearia. Com o decorrer do tempo tornou-se inventor e construiu um império em torno de produtos capilares para afro-americanos, caso do pente Afro Tease. Com o êxito do estilo ‘afro’, em 1969, o Departamento de Defesa dos EUA contratou-o para treinar os seus milhares de barbeiros. Willie Lee Morrow morreu aos 82 anos.