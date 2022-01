Foi um dos craques da ‘Laranja Mecânica’ (seleção da Holanda) que se sagrou vice-campeã mundial em 1974 (1-2, na Alemanha) e 1978 (1-3, Argentina). Com o Feyenoord, clube que representou como jogador (476 jogos, 39 golos; na estreia apanhou com uma bola de neve num olho) e treinador, venceu a Taça dos Campeões Europeus de 1970 (2-1, Celtic). Também jogou no Ajax (52 jogos, 1 golo). Wim Jansen, que sofria de demência, morreu ontem, aos 75 anos.