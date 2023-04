Winfried Bischoff (1941-2023)

Nascido na Alemanha, ‘Sir’ Winfried Bischoff formou-se na África do Sul até se instalar no Reino Unido onde se tornou um dos mais influentes banqueiros da sua geração, perito em lidar com os altos e baixos dos mercados financeiros. Ao longo de uma carreira de meio século, dedicada ao mundo dos negócios tanto em Londres como em Nova Iorque, liderou várias instituições de renome: desde o Lloyds Banking Group, passando pela multinacional Schroders e o Citigroup. Morreu aos 81 anos, na terça-feira, vítima de doença súbita. Deixa dois filhos.