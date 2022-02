Nasceu em Guadalajara, no México, e estudou na School of Theatre Arts do National Institute of Fine Arts, em Nova York.Entrou em mais de 100 filmes, entre os quais os westerns ‘Os Abutres têm Fome’, com Clint Eastwood, em 1970, e mais recentemente (2005) a ‘Lenda de Zorro’, com Antonio Banderas.As circunstâncias da sua morte ainda estão por esclarecer, uma vez que corpo foi encontrado num terreno vizinho da sua casa.