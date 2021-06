Brilhou no meio-campo da Coreia do Sul no Mundial de 2002, em que ajudou a sua seleção a chegar às meias-finais (perdeu diante da Alemanha).Esteve no onze que derrotou Portugal (fase de grupos), Itália (‘quartos’) e Espanha (‘meias’).Foi eleito para a equipa ideal da competição. Jogou no Ulsan Hyundai, Yokohama Marinos e Kashiwa Reysol. Yoo Sang-chul morreu aos 49 anos, devido a um cancro no pâncreas.