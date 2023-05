Yuri Koralev (1962-2023)

Um dos melhores russos a competir na década de 80, Yuri Koralev foi campeão do Mundo no concurso geral em 1981, 1985 e 1986. No total venceu 34 medalhas em campeonatos do Mundo, europeus e taças do Mundo.É considerado o ginasta mais medalhado a nunca competir nos Jogos Olímpicos. Em 1984, falhou as olimpíadas de Los Angeles devido ao boicote russo e em 1988 lesionou-se antes dos jogos de Seul. Foi o primeiro ginasta a terminar o exercício de argolas com um triplo mortal.Morreu, no sábado, aos 60 anos, de ataque cardíaco.