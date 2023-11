Maestro russo, foi diretor musical e maestro chefe da Filarmónica de São Petersburgo. Começou os estudos musicais com 9 anos e aos 13 transferiu-se para a Escola para Crianças Talentosas de Leninegrado, onde continuou a estudar violino e viola. Após vencer o Concurso Nacional Pan-Soviético de Maestros, em 1966, foi convidado para uma digressão pela Europa e EUA com a Orquestra Filarmónica de Moscovo. Foi o primeiro artista russo a ter autorização para se apresentar nos EUA após a guerra do Afeganistão. Tinha 84 anos.