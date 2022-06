Paleontólogo francês, foi responsável pela descoberta de fósseis de hominídeos, entre eles o mais completo, o de Lucy, em 1974.Encontrada no vale de Afar, na Etiópia, a australopiteca com 3,2 milhões de anos foi batizada com o nome numa referência à canção dos Beatles ‘Lucy in the sky with diamonds’, que Coppens e mais dois colegas ouviam enquanto trabalhavam nas escavações.Não resistiu a uma "doença prolongada".