Licenciada em pintura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1964, e bolseira da fundação Gulbenkian, é autora do desenho do grande mosaico da gare marítima de passageiros de Leixões e do vitral do altar-mor da igreja de Nossa Senhora da Maia.



Executou painéis para pequenas capelas e habitações em diversas cidades. As exéquias têm hoje lugar, às 11h40, na Igreja da Lapa, Porto, seguindo para o Centro Funerário da Lapa.