Zoleka Mandela (1980-2023)

Tinha 10 anos quando o avô, Nelson Mandela, saiu da cadeia após passar 27 anos encarcerado pelo regime do Apartheid. Na sua autobiografia, Zoleka Mandela recorda a "excitação" pelo regresso a casa do homem inspirador que até então só tinha conhecido atrás das grades. Essa inspiração levou-a a querer ajudar os outros: falava em público sobre os seus problemas com a depressão e a toxicodependência, os abusos que sofreu em criança e, mais tarde, o cancro com que foi diagnosticada aos 32 anos e que acabou por a levar aos 43.