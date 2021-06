Há 60 anos partiam para Angola as primeiras unidades militares em resposta aos massacres por nacionalistas da UPA, em 16 de março de 1961, que deixaram em sangue os cafezais do Norte de Angola Começava a Guerra Colonial – que em breve se estende a Moçambique e à Guiné. A história da Guerra Colonial, o mais importante acontecimento na vida dos portugueses no século XX, também se faz das histórias dos homens que combateram até 1975 nas mais perigosas matas de Angola e de Moçambique e nas bolanhas da Guiné.





Domingo, dia 20 de junho, o Correio da Manhã distribui o livro: Grandes Operações da Guerra Colonial, da autoria do jornalista Manuel Catarino.

Saiba como adquirir aqui: