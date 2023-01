A pensar em si. Compre o Correio da Manhã por apenas 1€.

Durante 4 semanas, de 9 janeiro a 2 fevereiro, de 2ª a 5ª feira , pague só 1€ .

COMO USUFRUIR DO DESCONTO:

A partir de 7 janeiro , aos sábados e domingos, publicamos um cupão/ selos de desconto, na penúltima página.

Recortar o dia correspondente à edição que pretende comprar, entregar no ponto de venda, no, momento da sua compra para obter o desconto.

Datas de publicação do cupão:

7/8 jan, 14/15 jan, 21/22 jan, 28/29 jan.

Informação que consta no cupão:

Recorte o espaço correspondente ao dia da edição CM que pretende comprar e apresente no ponto de venda aderente.

Promoção limitada aos pontos de venda aderentes. Pressupõe a aquisição impressa do jornal CM, de 2ª a 5ªfeira , entre os dias 9 janeiro a 2 fevereiro, por apenas 1€ mediante a apresentação do cupão/selo. As datas dos selos são alteradas semanalmente. Não se aceitam fotocópias dos selos.