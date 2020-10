Almanaque da História de Portugal, do professor de História José Martinho Gaspar

Uma obra de divulgação com centenas de acontecimentos da nossa História.

De janeiro a dezembro, o professor José Martinho Gaspar revela a origem do mês correspondente e apresenta secções informativas e curiosas relacionadas com o respetivo mês:

- Um livro de popularização da História de Portugal, casando o conhecimento da História com o espírito de curiosidade que anima um almanaque.

- Um livro para conhecer os momentos, as figuras, os acontecimentos, os locais, e os incidentes que marcaram 9 séculos de História de Portugal

- Com informação útil, rigorosa e de fácil leitura destinado ao público em geral

Viaje no tempo e descubra os momentos e as figuras que marcaram a História de Portugal em cada mês do ano.

Saiba mais aqui: