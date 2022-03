Coleção Audiocontos.

Descubra com os seus filhos as histórias inesquecíveis das personagens carismáticas da sua infância: a ingénua Capuchinho Vermelho, os divertidos três porquinhos, o travesso Pinóquio, a doce Branca de Neve e muitos outros.Em cada entrega, receberá uma figura do protagonista da história.Através destes contos as crianças apreendem valores como a tolerância n’ O Patinho Feio, o esforço, n’ Os Três Porquinhos, ou sinceridade no Pinóquio. As melhores histórias para ler em família. Ler e ouvir estes contos dará aos pais uma excelente oportunidade para comentarem as histórias com o espírito crítico que proporcionará aos mais pequenos, ferramentas essenciais para que comecem a desenvolver o seu próprio critério.