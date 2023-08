Coleção Canecas Marvel 3D

Edição de coleccionador, sobre as personagens mais conhecidas do mundo dos super-heróis, apresentada através de uma obra editorial pormenorizada, sobre as várias personagens da BD, em fascículos monográficos cheios de imagens, percorrendo a história, dando a conhecer tudo sobre heróis e vilões, onde podemos ver a sua evolução ao longo dos anos, desde o início até às histórias mais recentes.

A coleção inclui também para além do fascículo uma Caneca, em formato 3D, com um design exclusivo, relacionada, com as características de cada personagem do Universo Marvel. São objectos únicos, pensados para os coleccionadores mais aficionados pelo mundo Marvel.