Quem não se lembra do Capuchinho Vermelho, da Branca de Neve ou dos Três Porquinhos? Se fecharmos os olhos, ainda somos capazes de recordar estas histórias tal como nos eram contadas na hora mágica antes de adormecermos.

A coleção CONTOS CLÁSSICOS, reúne uma seleção cuidada dos mais belos contos infantis, com cativantes ilustrações, que as crianças vão adorar.

No final de cada conto, cada livro tem uma secção de jogos e atividades, pensada especialmente para as crianças se divertirem.

Esta é uma coleção que realça a magia da leitura partilhada. A hora da história é um dos momentos mais esperados do dia por todas as crianças e uma atividade com incontáveis benefícios. A leitura diária em conjunto é a melhor maneira de transmitir a paixão pelos livros aos mais novos. É ainda uma forma de influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, e ao mesmo tempo fortalecer a saúde emocional das crianças.



A partir de quinta-feira dia 26, 1º livro preço de lançamento 0,50€+ jornal, com o seu Correio da Manhã



