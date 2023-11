Coleção Moedas e Notas do Mundo

Com esta coleção, toda a família poderá participar e desfrutar de momentos divertidos. Ao mesmo tempo, poderá conhecer e surpreender-se com a história e a cultura de cada país.

Uma obrta editorial rigorosa numa edição digital exclusiva que é uma viagem uma pelos países de cada uma das moedas e notas da coleção.

A coleção é composta por:

- 40 Fascículos ilustrados com toda a história em formato digital acessíveis através de um QR code impresso na ficha numismática distribuída em banca semanalmente

- 20 notas e 40 moedas autênticas

- 1 caixa arquivadora para guardar e classificar as fichas numismáticas com as moedas e notas.



Saiba mais aqui: