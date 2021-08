Coleção Neurociência & Psicologia

Às quintas-feiras a partir do dia 26 de Agosto de 2021 a Cofina Media Books , vai distribuir uma coleção em 58 volumes que reúne os temas essenciais da neurociência e da psicologia, apresentados de forma rigorosa e apelativa. Um projecto ambicioso para compreender os segredos do nosso eu.



Compreender a nossa mente para nos compreendermos melhorComo somos. Uma fotografia do nosso eu: Inteligência; Teoria da personalidade; O que é a consciência; Os neurónios espelho; O papel das emoções; A influência dos genes e do ambiente.

Como agimos. A mente em ação: Aprendizagem e educação; A memória; Tomada de decisões; A linguagem e a comunicação; O cérebro artístico e a criatividade; A perceção do mundo.

Como evoluímos. O cérebro que muda: O cérebro da criança; plasticidade e redes neuronais; O cérebro adolescente; A evolução do cérebro; Envelhecimento cerebral; Cyborgs.

Uma obra rigorosa ao alcance de todos. Criada por uma equipa multidisciplinar que junta o rigor científico ao espírito de divulgação: Investigadores e cientistas



