O Segredo de Espinosa, do autor José Rodrigues dos Santos

Amesterdão, 1640. Um judeu é excomungado na Sinagoga Portuguesa por questionar as Sagradas Escrituras. Uma criança assiste a tudo. O pequeno Bento de Espinosa é considerado o maior prodígio da comunidade portuguesa de Amesterdão, mas o episódio planta nele a semente da dúvida: E se a Bíblia estiver mesmo errada

Segredo de Espinosa é uma aventura extraordinária, onde acompanhamos a vida de Bento de Espinosa, o maior filósofo português, e a sua busca proibida e perigosa por respostas. E se a Bíblia estiver mesmo errada? O que é a natureza? Quem escreveu os textos sagrados?

Estas respostas têm um preço elevado. Acusado de heresia, foi expulso da Sinagoga Portuguesa em Amesterdão, Bento de Espinosa é perseguido até ao fim dos seus dias.

Este livro leva-nos aos cenários por onde Espinosa passou, como as casas onde viveu, nomeadamente em Haia e em Rijnsburg, e a sinagoga portuguesa de Amesterdão

Inspirando-se na prodigiosa vida do maior filósofo português de sempre, José Rodrigues dos Santos mostra-nos como Bento de Espinosa pôs fim à idade das trevas e inventou o mundo moderno.



