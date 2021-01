Neste momento tão desafiante, o Papa Francisco traz-nos um livro repleto de esperança fruto da troca de experiências, com o seu biografo, Austen Ivereigh. Com a sinceridade que o caracteriza reflete sobre os temas polémicos que a pandemia deixomais expostos do que nunca, revela peça primeira vez como superou três crises pessoais e inspira.nos a tornar o mundo num lugar melhor para todos.Não perca este livro nas bancas, a partir de 3ª feira dia 12.