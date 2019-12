Marco Paulo - Palco, Amores e Fé

Biografia contada pelo próprio e escrita pelo jornalista Miguel Azevedo.

232 páginas de vida com fotografias do arquivo pessoal.



"Hoje, aos 70 anos, já não tem os caracóis que tanto o marcaram e já não faz mais a dança do microfone que levava as fãs à loucura, mas de cada vez que sobe a um palco continua a carregar consigo os mesmos sonhos daquele menino que uma tarde saiu de casa para jogar à bola, acabou a cantar num casamento e nunca mais parou. É dessa história que se desfiam aqui as memórias que dela ficaram.".



A PARTIR DE QUARTA-FEIRA, DIA 18, nas bancas por apenas 9,95 € com o seu Correio da Manhã ou compre online aqui.