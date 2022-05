Medalha de Nossa Senhora de Fátima

A fé e devoção à Nossa Senhora de Fátima reúne portugueses e pessoas do mundo inteiro que se dirigem em peregrinação a Fátima todos os anos, sendo alturas mais especiais, o 13 de maio, 13 de agosto e 13 de outubro.

Sabendo que os devotos gostam de sentir a protecção da Nossa Senhora junto de si, o Correio da Manhã vai distribuir uma medalha dourada exclusiva em metal com pequenas pedras em 4 cores diferentes com a imagem da Aparição de Nossa Senhora com fio também dourado e em metal.

Ambas as faces estão gravadas, uma com a imagem da Aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, e na outra uma imagem do Santuário que tantos devotos reúne nesta altura do ano.

As 4 cores serão distribuídas de forma aleatória.Não perca, com o seu Correio da Manhã, a partir do dia 12 de maio, por apenas 4,95€ cada.