Mulheres Extraordinárias

A história está repleta de mulheres excecionais, embora, por vezes, não sejam tão conhecidas como mereciam. Cientistas, artistas, matemáticas, rainhas... Graças a elas, é possível calcular as distâncias no Universo, inventaram-se os computadores e milhares de pessoas se deleitam com as suas histórias incríveis.

Esta coleção presta homenagem às grandes mulheres que construíram um mundo melhor, através das suas ideias, dos seus valoress, e dos seus feitos, e que se tornaram numa fonte de inspiração. Ultrapassaram muitos obstáctulos, desafiaram convenções, mas no final demonstraram de que as mulheres podem chegar tao longe quanto quiserem.

Conhelça aqui alguns exemplos destas protagonistas que são uma fantástica fonte de inspiração: Amelia Earhart, Malala Yousafzai, Jane Goodall, Anne Frank, Coco Chanel...



