Novo romance de José Rodrigues dos Santos

Quais as verdadeiras bestas? Nós ou os animais?





Com O Jardim dos Animais com Alma, o escritor favorito dos portugueses está de volta com uma aventura que coloca o homem diante da natureza e nos mostra quão animais são os humanos e quão humanos são os animais. Baseado na pesquisa científica mais avançada, José Rodrigues dos Santos revela-nos as grandes descobertas recentes sobre os animais e confronta-nos com a face mais sombria da humanidade.

O desafio neste romance era tecer uma história em torno da consciência, da inteligência e das emoções dos animais, uma intriga em que os próprios animais fossem ao mesmo tempo tema e protagonistas, mas de uma forma diferente do que é normalmente feito quando os animais desempenham um papel na ficção. O autor queria simplesmente penetrar no âmago das suas capacidades cognitivas, segundo o estado atual dos conhecimentos científicos, e expô-las numa narrativa de ficção.

