Terço de Amália Rodrigues.

Profundamente crente e com uma grande admiração pelo Papa João Paulo II. No ano em que comemorava 50 anos de carreira foi recebida pelo Papa numa audiência privada no Vaticano, na qual este lhe oferece um terço de Nossa Senhora de Fátima, que a artista guardou religiosamente no seu quarto.

É uma reprodução deste belo terço que se encontra exposto na Casa-Museu Amália Rodrigues, que o Correio da Manhã distribui, numa parceria com a Fundação Amália Rodrigues, num mês com um simbolismo Mariano tão forte.

