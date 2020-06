Trem de Cozinha Nero Valira.

Uma cozinha elegante e re?nada ao seu alcance.O Trem de Cozinha Nero é indispensável em qualquer cozinha. Composto por 9 peças com relevo no exterior e em cor preta, possui design moderno e qualidade Valira.• Em alumínio forjado, para uma distribuição uniforme de calor e antiaderente;• Interior antiaderente com 3 camadas em preto mate;• Fundo difusor de 4 mm de espessura, apto para todo tipo de fogões;• Cabos e pegas soft touch com revestimento em silicone;• Ergonómicos e totalmente empilháveis;• Tampas planas em vidro temperado.