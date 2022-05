Braga é palco da segunda conferência sobre bullying ‘Mais Escola, Melhor Família’

Braga é a cidade escolhida para acolher a segunda conferência ‘Mais Escolha, Melhor Família’, o novo projeto do CM e da CMTV, que envolve pais, professores, alunos, autarquias, forças de segurança e Instituições Particulares de Segurança Social. Paulo Sargento, psicólogo e neuropsicólogo clínico e forense, é o comissário da iniciativa.Este segundo encontro acontece no dia 8 de junho, às 10h30, no auditório do Espaço Vita. Em debate, estará o atual panorama da violência escolar, assim como o comprometimento das famílias e das escolas na resolução de fenómenos como o bullying. "Este é um tema extremamente atual, que deve merecer este tipo de abordagem transversal ao nível das perspetivas e protagonistas, pelo que ficamos particularmente satisfeitos por acolher esta iniciativa e a trazer para junto dos agentes locais", afirma ao CM o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio. De acordo com o autarca, a cidade tem presenciado "episódios ocasionais" de violência escolar e alguns com consequências graves."Até 2019, antes da pandemia, o município desenvolveu, em parceria com as comunidades escolares e associações diversas, ações de formação e sensibilização. É nosso objetivo retomar a cadência destas realizações a partir do próximo ano letivo", avança Ricardo Rio. A sessão conta com a presença do presidente da Câmara de Braga, mas não só. O jornalista do CM e da CMTV Secundino Cunha é o moderador do encontro. As intervenções já confirmadas ficam a cargo de Carlos Anjos, presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, e de Paulo Costa, investigador no Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho e presidente da AABCJ – Associação Anti-bullying Com Crianças/Jovens. Há também uma estreia na Comissão de Honra: associa-se agora à causa Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, desde setembro de 2017. O professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (UL) Daniel Sampaio, os professores catedráticos da Faculdade de Motricidade Humana da UL Carlos Neto e Margarida Gaspar de Matos, e Carlos Anjos integram também a Comissão de Honra.Todos os pormenores sobre a iniciativa estão disponíveis em: www.cmjornal.pt/mais-escola-melhor-familia. Todas as conferências desta iniciativa são transmitidas em direto no site do Correio da Manhã.