As redes sociais fazem cada vez mais parte do dia a dia dos jovens. É através das redes sociais que se faz a comunicação. Se as redes sociais têm o lado bom de manter as pessoas em contacto, por outro lado, criaram uma nova forma de bullying: o cyberbullying. As consequências deste tipo de violência psicológica são muitas vezes graves e irreversíveis.









