"Bullying não é só um problema da juventude nem da escola": Marcelo em iniciativa 'Mais Escola, Melhor Família' da CM/CMTV

essão que decorreu esta quarta-feira de manhã no Espaço Vita, em Braga. Iniciativa 'Mais Escola, Melhor Família' quer envolver comunidade escolar em torno do fenómeno do bullying.

"Bullying n

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa debateu a inclusão social juvenil e problemas escolares numa sDurante o discurso, o Presidente abordou o processo de mudança das sociedades que provocou alterações na forma como se lida com situações de violência em ambiente escolar. "Na minha altura, a violência era fora da escola, no trabalho infantil, nas famílias", referiu Marcelo, acrecentando que havia menos pessoas nas escolas e "quem para lá ia, eram os priveligiados".O bullying "não se falava nem havia contacto entre professores e alunos", explicou Marcelo, sublinhando que "fazia-se de conta que não existia".Com a mudança do período de escolaridade obrigatória, Marcelo vai contando que "já havia mais pessoas provenientes de diferente contextos e os professores faziam de pais porque os pais começaram a trabalhar cada vez mais e a passar menos tempo com os filhos".Marcelo referiu que o aparecimento da televisão trouxe os relatos de violência, passando a sociedade a estar mais alerta para estas situações. Segundo o Presidente da República, as sociedades são diferentes e "tem de se encontrar uma maneira de equilibrar sociedades que têm fatores de desiquilibrio".ão é só um problema da juventude nem da escola", rematou o Presidente, alertando que "a violência é o desrespeito das pessoas".Marcelo terminou apelando a uma entre-ajuda entre todos para que sejam "mais felizes".