Braga acolhe, na quarta-feira, a segunda conferência ‘Mais Escola, Melhor Família’, iniciativapara a promoção de uma cultura de paz nas escolas contra o bullying.O encontro, às 10h30 no Auditório do Espaço Vita, conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da câmara, Ricardo Rio, e do arcebispo primaz de Braga, D. José Cordeiro. Intervenções de vários especialistas em segurança e educação.