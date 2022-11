Dez distritos do Litoral do País concentram 90% das ocorrências relacionadas com a violência nas escolas, sendo que Lisboa apresenta mais de metade. Os dados do Relatório Anual de Segurança Interna foram ontem referidos por Paulo Sargento, comissário da iniciativa do CM e da CMTV ‘Mais Escola, Melhor Família’, na conferência em Coimbra.