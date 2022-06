O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença esta quarta-feira na 2ª conferência ‘Mais Escola, Melhor Família’, iniciativa do, no Espaço Vita, Braga, às 10h30.A sessão de abertura contará com intervenções de Carlos Rodrigues, diretor-geral do, Paulo Sargento, comissário da iniciativa, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, e Marcelo Rebelo de Sousa. O debate terá Paulo Costa (presidente da Ass. Anti-Bullying), Carlos Neto (catedrático recém-jubilado da FMH) e Carlos Anjos (presidente da Comissão de Proteção às vítimas de crimes). D. José Cordeiro, arcebispo primaz de Braga, fará o encerramento.