Menina tenta o suicídio por ser vítima de bullying na escola

As dores de cabeça e de barriga que a menina, de 12 anos, residente em Mira, se queixava começaram por ser, para os pais, apenas "desculpas para não ir à escola", uma vez que ficava bem quando ficava em casa. Até que tiveram a confirmação de que a criança "estava a ser vítima de bullying por parte de um aluno de 14 anos", conta a mãe, Rute Pereira.A família de outras duas irmãs, de 13 e seis anos, também alunas no Agrupamento de Escolas de Mira, viveu um processo semelhante. "Começou no início do ano letivo com a minha filha mais velha. Outros alunos, de 16 anos, começaram a chamar-lhe nomes por ser um pouco gordinha. Coisas que para nós não eram assim tão graves, mas que a afetaram de tal forma que tentou duas vezes suicidar-se e automutilava-se", relata a mãe, Milene Santos.A progenitora lamenta que o agrupamento "não tenha feito nada apesar das queixas" e só quando recorreu à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é que a filha "passou a ter apoio". Apesar de ter a ajuda de psicólogos, a aluna tem ficado em casa por sofrer "ataques de ansiedade quando tenta ir à escola".Quando a filha mais nova "começou a aparecer em casa com a roupa rasgada e marcas de ter sido agredida por colegas da mesma idade", ficou atenta: "Liguei ao professor e ele dizia-me que eram brincadeiras. Até que a empurraram e pisaram-lhe um pé, partindo-o." Apresentou queixa na GNR e a filha mudou de estabelecimento. "A escola só atuou depois de ir à GNR", lamenta. Também Rute Pereira acusa a escola de "nada fazer". Outra mãe, que pediu para não ser identificada, diz ter tirado a filha da escola por ser vítima de bullying. Ocontactou o Agrupamento de Escolas de Mira, tendo o diretor mandado dizer que "não estava disponível".O jovem de 14 anos que, no passado dia 9, foi violentamente agredido por dois colegas mais velhos, durante o intervalo, na Secundária Fernando Lopes Graça, na Parede, Cascais, já teve alta hospitalar. "As feridas já estão a cicatrizar, agora o principal problema é psicológico", explica a mãe do jovem ao. O rapaz tem dificuldades em dormir sozinho, passa a noite com pesadelos, e tem "muito medo" que os agressores, que lhe provocaram ferimentos graves, "venham atrás dele". O apoio do estabelecimento de ensino limitou-se a "uma conversa" com o jovem. "Recusaram-se a ouvir o meu filho com a minha presença", diz Priscilla Ribeiro ao, que agora só quer "o apoio de um advogado porque a escola não agiu quando tinha que agir": o rapaz é alvo de bullying há cerca de dois anos. A PSP da Parede foi chamada - a mãe apresentou queixa - e está a investigar. O menor será, a partir desta sexta-feira, acompanhado por uma psicóloga.A GNR de Oliveira do Hospital está a investigar as circunstâncias em que ocorreu uma agressão a um professor numa escola da cidade. O caso terá ocorrido no dia 14 de junho, tendo o docente apresentado queixa no posto da GNR no dia seguinte contra um aluno. Fonte da GNR de Coimbra confirmou ter sido apresentada uma denúncia por parte do professor, não tendo sido necessário mobilizar meios para o estabelecimento de ensino. O agressor será um adolescente, entre os 14 e os 18 anos.