‘Menos vida virtual, mais vida real’ é o tema do programa ‘Escola Segura’ a colocar em prática até 2024. Junto dos alunos, elementos da PSP e da GNR vão alertar para os riscos resultantes do uso excessivo do telemóvel, tablet e computador.



Depressão, ansiedade, problemas de sono, menor rendimento escolar e hiperatividade são algumas das consequências do excesso de exposição ao mundo virtual.









