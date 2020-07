10 MOMENTOS INÉDITOS DO ROCK EM PORTUGAL

Foi perante uma plateia de aproximadamente 200 mil pessoas que se realizou, em dois continentes, um dos maiores eventos solidários a que o Mundo alguma vez assistiu. O festival Live Aid - que decorreu em Filadélfia, nos Estados Unidos, e em Londres, no Reino Unido - juntou os maiores nomes do Rock a nível mundial e permitiu angariar perto de 166 milhões de euros com o objetivo de acabar com a fome na Etiópia.



A referência ao 'Dia Mundial do Rock' nasceu nessa mesma data, 13 de julho de 1985. Phil Collins, vocalista e baterista dos Genesis, que participou no evento - tanto nos EUA como no Reino Unido -, expressou o desejo de apelidar aquele como o 'dia do Rock'.

À boleia da data, oleva-o numa viagem a alguns dos momentos emblemáticos do Rock em Portugal com relatos na primeira pessoa, os bilhetes, os cartazes, as reportagens e os vídeos de alguns concertos marcantes.