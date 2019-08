Carlos Lopes, o primeiro ouro Olímpico português

42 quilómetros para o Ouro

Cerca das 17h00 em Los Angeles, madrugada em Portugal, dá-se a partida. Os primeiros cinco quilómetros foram os mais complicados, os que mais custaram, revelou Carlos Lopes em várias entrevistas.

"Treinei para ganhar nos últimos cinco quilómetros. Quando cheguei aos 37 quilómetros quem tinha de resolver era eu", assumiu em declarações.

"Aos 37 quilómetros, então sim, as hostes nacionais começaram a roer as unhas. Não estávamos juntos nem podíamos estar. Dirigentes, secretário de Estado e seu adjunto e diretor-geral dos Desportos na bancada dos ‘vips’.Nós, jornalista, distantes uns dos outros apenas alguns metros, trocando olhares de alegria, e no fundo de uma certa surpresa, passámos a contar os minutos e os segundos, enquanto o ‘écran’ gigante do estádio olímpico nos mostrava um Lopes a distanciar-se de John Treacy e Charles Sppeding, cada vez mais perto da meta", escreveu Moura Diniz, enviado especial do Jornal ‘Record’ a Los Angeles.

Quando arrancou para os últimos quilómetros, Carlos Lopes sabia que tinha de se controlar. O mais difícil estava feito, atacou e descolou dos dois concorrentes diretos, o irlandês John Treacy e o britânico Charles Spedding.

No estádio, a mulher, os jornalistas, toda a comitiva nacional e os vários portugueses nas bancadas olhavam para o ecrã gigante. Alguns contidos outros a adivinhar o que ali se viria a concretizar.

"Aqueles últimos instantes foram júbilo e sofrimento simultâneo. Uns gritando vitória antecipada, outros fazendo calar os mais emocionados, não fosse aquilo dar azar", desenhou o enviado especial do jornal ‘Record’, Moura Diniz.

Cerca das duas horas e sete minutos de prova, Lopes entra no estádio. Noventa mil pessoas esperavam a chegada dos atletas. "Uma coisa única. Não há palavras que descrevam a alegria", contou Carlos Lopes, anos mais tarde.

Carlos Lopes entra no estádio Olímpico de Los Angeles, o burburinho é imenso. Surpresa para muitos, mas para outros era a confirmação do trabalho e muito treino.

Meia pista feita em pleno Estádio Olímpico, Carlos Lopes olha por cima do ombro, os segundo e terceiro classificados não tinham hipótese.

Lopes corta a meta em primeiro com o cronometro a marcar 2:09:20.42. Levanta os braços: "Porra, esta é minha, ninguém me a tira". O português enchia uma nação de orgulho. Em Portugal foram milhares os que acompanharam e festejaram o inédito ouro. A prova terminou às 03h10 da madrugada, hora de Portugal.

Carlos Lopes conseguiu 35 segundos de vantagem do segundo classificado, o irlandês John Treacy.