O mundo parou. É uma má notícia?

Sem a presença de turistas, os leões do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, têm aproveitado o calor do alcatrão livre de carros para espairecer numa zona que habitualmente é um exclusivo dos humanos.

Em Israel, os reis da rua são agora os javalis com os animais a invadiram as ruas de Haifa. No Reino Unido, um rebanho de cordeiros foi visto a "brincar" num parque infantil em Llandudno. E as cabras também decidiram ocupar as ruas daquela localidade.

Em Portugal, uma dupla de veados aproveitou as ruas vazias e passeou-se por Odivelas.