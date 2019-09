Os 10 países mais perigosos para se ser mulher

A fechar a lista dos dez países mais perigosos do mundo para se ser mulher encontram-se os EUA. O país que foi palco e impulsionador dos movimentos #MeToo e Time’s Up, contra o assédio e violência sexual, surpreendeu os especialistas ao integrar este ranking. É o único país ocidental mencionado no relatório.

Em 2017, várias atrizes denunciaram casos de abuso sexual contra figuras de topo de Hollywood e o caso do antigo produtor Harvey Weinstein foi paradigmático. Weinstein foi acusado de assédio sexual e violação por dezenas de mulheres e a onda de denúncias deu origem ao movimento #MeToo. O cofundador dos estúdios Miramax e da Weinstein Company será julgado a 6 de janeiro de 2020.

O ranking dos piores países para se ser mulher fica completo com o Afeganistão no segundo lugar, seguido da Síria (3.º lugar), da Somália (4.º) e da Arábia Saudita (5.º lugar). Na sexta posição encontra-se o Paquistão e a República Democrática do Congo, o Iémen e a Nigéria ocupam as posições seguintes.