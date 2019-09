Gronelândia, a mina de ‘ouro’ que os Estados Unidos cobiçam

Importância para os EUA

Nos últimos tempos, Donald Trump mostrou-se interessado na aquisição do território da Gronelândia, mas, a verdade, é que não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a mostrar interesse nessa compra.





Em 1946, o presidente Harry Truman ofereceu 100 milhões de euros em ouro pela Gronelândia. Um território que se perfilava como fundamental no final da Segunda Guerra Mundial.





Nos dias de hoje, a ilha está avaliada em mais de mil milhões, segundo cálculos da CNN.





É na Gronelândia que os Estados Unidos têm a única instalação militar dentro do Círculo Polar Ártico. Esta base pode ser a ‘chave’ no caso de um eventual conflito na região. É também na Gronelândia que está o 12º Esquadrão de Alerta Espacial dos EUA, responsável pela defesa antimísseis e espacial do país.





A vontade dos Estados Unidos em reforçarem a presença no Ártico tem como objetivo impedir os russos de fechar o acesso ao Mar do Norte em aliança com a China. A rota é a via marítima mais ativa do Ártico e passa por águas territoriais russas. Vai desde o mar de Barents, perto da fronteira da Rússia com a Noruega, até ao Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca.