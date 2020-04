O palco é a casa mas a dança não pára

"Para um bailarino, estar de quarentena implica ficar longe dos estúdios e dos palcos e isso é muito difícil de gerir", diz Andreia Mota. Natural de Tomar, chegou a Lisboa aos 13 anos para viver o sonho: ser bailarina profissional. "Nem tudo foi cor-de-rosa", admite.

E tal como nesses tempos, Andreia arranjou agora forma de contornar as dificuldades de quem tem no corpo a sua ferramenta de trabalho. "As nossas cozinhas viraram estúdios, as cadeiras barras, o chão de madeira, linóleo. Quando queremos muito tudo é possível", descreve com pormenor.

A bailarina admite que "está a ser um período muito difícil" porque a educação de um bailarino passa, desde muito cedo, "por uma exigência física e psicológica muito grande". De um dia para o outro "vemo-nos fechados em casa. Embora tentemos de todas as formas possíveis e imaginárias manter todo o nossso dia-a-dia, não é fácil". A bailarina considera "muito importante, neste momento, ser inteligente e trabalhar de forma muito inteligente. Procuro recuperar bases, trabalhar fragilidades e tomar muito tempo para ouvir as necessidades do meu corpo".