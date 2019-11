Foi bonita a festa, Flamengo!

O Clube de Regatas do Flamengo, mais conhecido por Flamengo, é um dos clubes de futebol mais populares do Brasil. Fundado a 17 de novembro de 1895, conquistou diversas vitórias sendo as maiores o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores de 1981. No entanto, o clube detém o recorde de maior vencedor do Campeonato Carioca de Futebol com 31 títulos.

Atualmente, o Flamengo tem como presidente Rodolfo Landim e é treinado pelo técnico português Jorge Jesus. O treinador foi contratado pelo presidente do clube no início de junho de 2019. Foi com Jesus que o clube da Gávea chegou à final da Taça Libertadores e sagrou-se campeão, após vencer a equipa argentina do River Plate. Jorge Jesus entra na história do Flamengo ao conquistar o sétimo título do Campeonato Brasileiro de 2019. Um marco na carreira do técnico e do clube.





Veja na infografia abaixo as vitórias, empates e derrotas dos 32 jogos da equipa neste Campeonato.